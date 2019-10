Estado injecta 518 milhões na CP para reembolsar empréstimo

Os 518 milhões de euros que o Estado vai injetar na CP – Comboios de Portugal destinam-se exclusivamente a permitir à empresa amortizar um empréstimo obrigacionista que se vence este mês de outubro, disse fonte oficial da empresa pública.





Esta segunda-feira, a CP informou em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários que o Estado "determinou a entrada de capital em numerário no valor global de 518.616.538 euros para cobertura de resultados transitados negativos".





No entanto, esta entrada de capital em numerário tem como destino exclusivo, segundo o despacho do Governo, a aplicação daquele montante no reembolso do empréstimo obrigacionista que se vence dentro de dias.



Este é já o quarto aumento de capital que a CP vai realizar este ano. No final de 2018, a dívida da empresa ascendia a 2,6 mil milhões de euros.



A CP, que em 2018 reduziu os prejuízos em 5,6% para 105,6 milhões de euros, tem um plano de aquisição de 22 comboios regionais, no valor de 168,21 milhões de euros. Em junho último, o Conselho de Ministros aprovou um investimento de 45 milhões para a CP, dos quais nove serão para executar este ano, para recuperar 70 comboios até 2022.