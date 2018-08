Lusa

Os três grandes - Benfica, FC Porto e Sporting - gastaram, até 9 de Agosto, cerca de 56,6 milhões de euros em contratações. Os "dragões", que foram quem mais facturou em vendas, são os mais gastadores. Mas a janela de transferências só encerra a 31 de Agosto e até lá muito pode mudar.O FC Porto prepara a defesa do título de campeão nacional com reforços principalmente no sector defensivo, para colmatar as saídas de Diogo Dalot, Ricardo Pereira e Marcano. Os "dragões" já gastaram 26,8 milhões de euros este defeso, dos quais 16 milhões foram para reforçar o sector recuado com nomes como Mbemba, Éder Militão e João Pedro.O Benfica gastou 15,38 milhões de euros até ao momento, com a maior fatia a ser gasta no avançado chileno Castillo, que custou 6,85 milhões.O Sporting já desembolsou 14,4 milhões de euros, com a aquisição mais alta a ser no mercado português: a contratação de Raphinha ao Vitória de Guimarães por 6,5 milhões de euros.