Estivadores de Setúbal dispostos a negociar com operadores portuários

O SEAL - Sindicato dos Estivadores e da Actividade Logística disponibilizou-se a retomar as negociações com os operadores do porto de Setúbal para a assinatura de um contrato colectivo para os estivadores daquele porto, que se encontram em protesto desde 5 de Novembro.



Em comunicado, a Operestiva, uma das empresas que opera no porto de Setúbal, informa que recebeu uma "comunicação escrita na ANESUL (associação que a Operestiva integra) do sindicato SEAL para que possam ser reiniciadas as negociações para resolução de todas as questões referentes ao porto de Setúbal".



A Operestiva refere ainda que "foi requerido ao sindicato SEAL que as negociações prossigam tal e qual como no momento em que foram interrompidas pelo próprio sindicato, ou seja, sem greve e sem paralisação por parte dos trabalhadores eventuais".



Fonte oficial do SEAL indicou ao Negócios que ainda não foi tomada uma posição relativamente à questão do fim do protesto dos estivadores com contratos eventuais.



No entanto, o SEAL, que diz sempre ter estado disponível para negociações, informou que propôs "às associações que representam as empresas portuárias de Setúbal o agendamento de reuniões, para o que avança com as datas de 23, 29 e 30 do corrente mês, no local habitual, na sede da ANESUL".



O SEAL diz pretender que se retomem as negociações relativas ao contrato colectivo de trabalho para o porto de Setúbal e "redefinição do efectivo deste porto, como forma de começar a encontrar soluções para os diversos problemas que têm vindo a marcar a realidade laboral portuária".