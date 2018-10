Estónia: Transacções financeiras transfronteiriças ascenderam a 1,1 biliões entre 2008 e 2017

A Estónia, que tem estado sob os holofotes devido ao escândalo de lavagem de dinheiro que envolveram o Danske Bank, revelou que circularam no país mais de 1,1 biliões de euros entre 2008 e 2017.

As transacções financeiras transfronteiriças realizadas entre 2008 e 2017 totalizaram 1,1 biliões de euros, revelou esta quarta-feira, 3 de Outubro, o banco central da Estónia. O anúncio surge numa altura em que o país está sob escrutínio, depois do escândalo que assolou o Danske Bank, que se viu envolvido em suspeitas de lavagem de dinheiro no montante de 200 mil milhões de euros, na sua unidade da Estónia.

A Estónia é um país de 1,3 milhões de pessoas e o produto interno bruto (PIB) foi de 25 mil milhões de euros, em 2017. Valores que levam a que se suspeite que o dinheiro que circulou no país não esteja relacionado com a actividade económica do país.