Estradas: Tribunal de Contas recusa visto a contrato da Algarve Litoral. IP vai recorrer

O Tribunal de Contas recusou visto à revisão do contrato da subconcessão do Algarve Litoral, que determinava a transferência do troço Olhão - Vila Real de Santo António para a Infraestruturas de Portugal. Governo garante que a empresa pública vai recorrer

O Tribunal de Contas (TdC) recusou esta semana visto à revisão do contrato da subconcessão do Algarve Litoral, celebrado em 2015 entre a Infraestruturas de Portugal (IP) e a concessionária Rotas do Algarve Litoral (RAL).





A noticia foi divulgada pelo Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, numa nota em que adianta que a IP vai recorrer da decisão para o plenário do TdC.





Na avaliação às alterações aos contratos das subconcessões, que têm envolvido a retirada de parte do objecto, o TdC tem dispensado o visto. No entanto, no caso da Algarve Litoral, que abrange a requalificação da EN125, o tribunal entendeu rejeitar as alterações ao contrato inicial fixadas pelo acordo celebrado em Agosto de 2015 entre as partes. Esse acordo estipulava ainda condições que têm a ver com a remuneração da concessão.