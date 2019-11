Estratégia da Altice Portugal "está a dar certo"

Alexandre Fonseca promete para os próximos três meses novidades de produtos e serviços fora do universo expectável das telecomunicações.

Foram vários os pilares que Alexandre Fonseca abordou, num encontro com a imprensa, para garantir que a estratégia que empreendeu esta equipa de gestão "revelou-se de sucesso".

Os resultados da Altice Portugal no terceiro trimestre "reforçam a nossa posição e dá-nos confiança em relação ao futuro", disse o CEO da dona da Meo.

Alexandre Fonseca deixou ainda a garantia: "vamos continuar a investir". A companhia investiu no terceiro trimestre mais 7,6% do que há um ano. O investimento anual tem sido na ordem dos 500 milhões. "Estes resultados derivam do investimento que temos vindo a fazer", um investimento, salienta Alexandre Fonseca, que se tem "provado que faz sentido".

O pilar da inovação foi outro fator salientado por Alexandre Fonseca, que prometeu para os próximos meses novidades de produtos e serviços fora do ecossistema mais expectável das telecomunicações. Não especificou as áreas. Ainda falou de dois outros pilares que são os da qualidade de serviço e proximidade aos clientes.

"É uma estratégia que está a dar certo" concluiu Alexandre Fonseca. A Altice salienta que tem conseguido crescer em base de clientes ao mesmo tempo que tem tido taxas de desligamento que diz serem abaixo do setor na fibra.

A Altice Portugal anunciou quarta-feira que alcançou receitas de 536 milhões de euros no terceiro trimestre deste ano, o que traduz uma melhoria de 2,1% face ao mesmo período de 2018.





O EBITDA (resultados antes de juros, impostos, amortizações e depreciações) seguiu a mesma tendência, tendo aumentado 1,2% para 216 milhões de euros.