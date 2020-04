Desde o início deste ano letivo, os estudantes do ensino superior pediram 8,6 milhões de euros aos bancos, ao abrigo da linha de crédito bonificado com garantia estatal que foi relançada no último ano letivo. A informação é avançada esta sexta-feira, 24 de abril, pelo Público , que dá conta de que este valor representa um aumento de 40% em relação aos números do ano passado.Segundo o mesmo jornal, estes 8,6 milhões de euros correspondem a um total de 715 contratos assinados. A maioria destes contratos (477) foi assinada por estudantes de licenciatura, a que se juntam outros 94 de mestrado integrado. Há ainda outros 114 contratos assinados por estudantes de mestrados de 2.º ciclo e apenas 11 alunos de doutoramento. Contam-se, por fim, 19 contratos assinados por alunos dos cursos técnicos superiores profissionais.Apesar de crescimento de 40% no montante emprestado, os 8,6 milhões concedidos representam um valor bastante inferior à média de crédito que era concedido em cada ano letivo antes da suspensão desta linha, em 2015. Entre 2007 e 2015, foram concedidos, em média, 25 milhões de euros por ano no âmbito desta linha. No ano letivo de 2010/2011, chegaram a ser emprestados pelos bancos quase 52 milhões.