ETE suspende operação em Santa Apolónia após trabalhador testar positivo à covid-19

Um trabalhador portuário da ETE (Empresa de Tráfego e Estiva) ao serviço no Terminal de Santa Apolónia, em Lisboa, acusou positivo no teste de covid-19, indicou esta terça-feira a empresa através de comunicado. A empresa suspendeu de imediato as operações no terminal.



A empresa refere que o trabalhador foi colocado em isolamento e procedeu-se à "desinfeção das instalações e de todos os equipamentos em causa".



Adicionalmente, a ETE identificou "todos os trabalhadores que interagiram com o referido trabalhador, sendo sujeitos ao período de quarentena e aos respetivos testes de despistagem de Covid-19, que terão lugar amanhã, dia 29, pelas 09h30".

A empresa avança que "na eventualidade de algum trabalhador testar positivo, este será de imediato sujeito a isolamento, seguindo as normas da DGS". "As operações no TSA estarão suspensas até serem conhecidos os resultados dos testes", conclui o comunicado.