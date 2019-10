Participei no primeiro voo de 20 horas. Saiba como foi

Eu participei no novo voo mais longo do mundo, de 16.200 quilómetros, numa maratona sem paragens de Nova Iorque a Sydney. Demorou cerca de 19 horas e meia e foi quase tão exigente como parece.

O novo recorde de voo da Qantas Airways aterrou na manhã de domingo na Austrália. O Dreamliner da Boeing transportou algumas dezenas de passageiros - incluindo o próprio autor do testo – até ao seu destino mais ou menos intactos, mesmo que alguns de nós não tivesse certeza de que dia era. A Qantas quer começar a voar na rota que economiza tempo comercialmente em 2022, para isso a companhia aérea usou esta viagem de teste para explorar formas de reduzir a sua inevitável desvantagem: um jet lag esmagador e de dores no corpo. Eis como a minha jornada se desenrolou em tempo real.

Fora do chão

O nosso avião acabou de sair do Aeroporto Internacional JFK e já se tornou um laboratório voador. Como o objetivo é preparar os passageiros para o fuso horário do nosso destino o mais rápido possível, escolhemos "Sydney" no relógio logo de caras. Isto significa não dormir.

As luzes ficam acesas e temos instruções para ficar acordados durante, pelo menos, seis horas - até ser noite na Austrália.

Isto causa imediatamente problemas a alguns passageiros.

Num lado da seção de classe executiva, seis passageiros frequentes seguem um cronograma pré-planeado para comer e beber (incluindo limitação de álcool), exercício e sono. Usam leitores de movimento e luz nos pulsos e foi-lhes solicitado que registassem as suas atividades; eles já estiveram sob observação durante alguns dias e serão monitorados durante 21 dias no total. A maioria dos passageiros é viciada em filmes ou em livros, mas um deles adormece em minutos. Para ser justo, sinto a dor dele. Pode ser meio-dia em Sydney, mas o meu corpo está dizer-me que está a chegar a meia-noite em Nova Iorque.



Passadas duas horas

É hora da alimentação e um momento chave para a experiência. É suposto que os pratos especialmente pensados confortem-me, e uma porção saborosa de camarão escalfado com pimenta e limão é como uma bofetada culinária suave na cara. Bacalhau picante de estilo chinês com arroz de jasmim e sementes de gergelim repete a ação explosiva. Eu estou momentaneamente acordado.

Os 40 passageiros do avião, incluindo os jornalistas, estão todos em classe executiva: com tão poucos passageiros, ninguém precisa viajar em económica. Numa entrevista, o CEO Alan Joyce diz-me que os voos reais do Project Sunrise - se seguirem em frente - terão mais espaço para as pernas na económica do que os aviões padrão, e haverá algum espaço na parte traseira da aeronave para alongamentos.

As seis cobaias humanas no centro da pesquisa estão sentadas num lado da cabine. Eu quero fazer o meu próprio conjunto de testes para ver como o meu corpo está a aguentar. Depois de falar com um médico de viagem em Sydney antes, estou munido de equipamento para monitorizar a minha pressão arterial, frequência cardíaca e níveis de saturação de oxigênio. Eu também tenho um teste memória e um questionário de humor. Eu quero ver se um voo muito longo prejudica o meu cérebro ou escurece o meu espírito.

Os testes de três horas que faço durante a primeira metade do voo refletem o objetivo desta viagem. A minha pressão arterial está elevada, embora não alta, e a minha frequência cardíaca está a acelerar. O meu humor é leve, embora a diminuir muito gradualmente.

Três horas depois

A pressão física desta experiência é clara. Nesta altura eu e os passageiros estão de pé apenas para ficarmos acordados. A equipa tem ordens para manter horários para o sono e a usar iPads para classificar fadiga, tempos de reação, carga de trabalho e stress. O sonolento passageiro frequente da Qantas, que vai à frente no avião, está novamente a dormir.

Embora ache este regime bastante desafiador – e nem estou num difícil assento da classe económica – tento manter as coisas em perspetiva. Depois de ter escrito sobre este voo pela última vez na semana passada um leitor enviou-me um e-mail para insistir numa mentalidade mais robusta.

Durante a Guerra da Coreia, no início dos anos 50, disse o leitor, ele regularmente voou em missões de reconhecimento durante 40 horas com rotações de tripulação a cada seis horas. "Força," disse-me o homem de 83 anos. Mensagem recebida.

Após quatro horas

Marie Carroll, professora da Universidade de Sydney que está a supervisionar a observação dos passageiros no voo, reúne as suas tropas na parte de trás do avião. "Este é o momento, pessoal, é quando realmente precisamos de resolver isto ", diz-lhes.

Momentos depois, a sua equipa está encostada aos carrinhos de comida da cozinha, esticando-se. Em seguida, fazem flexões verticais entre a classe económica vazia. Finalmente, tentam sincronizar movimentos de dança nos corredores. Tudo em nome da ciência. Parece um cabaré, mas vencer o jet lag é uma missão difícil. Além das noites sem dormir e do cansaço diurno, especialistas dizem que há processos críticos, incluindo a função cardíaca e o metabolismo, que ficam perturbados quando o relógio biológico é interrompido.

Passadas sete horas

Chega uma segunda refeição. Para mim, ser alimentado duas vezes numa sucessão relativamente rápida ajudou mesmo a passar o tempo mais depressa durante a primeira parte do voo. Esta parte do menu também deve significar as próximas horas: é rica em hidratos e desenhado para nos pôr a dormir. A sopa de batata doce com creme fraiche é espessa e luxuosa, a torrada de queijo menos. O chef do avião diz-me que esteve a preparar as nossas refeições durante três dias.

Finalmente, as luzes estão enfraquecidas e parece que estou liberado. Durmo seis horas seguidas. Isto é mais do que eu me lembro de dormir sem acordar em qualquer outro voo, mesmo com o privilégio de classe executiva de uma cama.

Após 14 horas

De uma forma geral, os meus próprios exames médicos sugerem que estou a lidar bem com a situação. A minha pressão arterial, que o médico em Sydney disse que seria um bom medidor de stress e fadiga, está de volta ao normal. O meu coração está a bombear mais devagar, acerto no meu teste de memória e o meu questionário mostra que o meu humor está mais brilhante.

A observação dos passageiros e tripulação contribuirá para o plano da Qantas avançar com o Projeto Sunrise, e dar início a voos comerciais diretos que ligam Sydney a Nova Iorque e Londres. Outros voos longos da costa leste da Austrália para a América do Sul e África podem seguir-se, admite a Qantas.

A bordo, Joyce diz-me que "obviamente" lançará este regime de voos noutras rotas longas - se a ciência mostrar que isto ajuda. O truque é acomodar aqueles que querem beber e adormecer à vontade, diz Joyce.

Mas ainda não reserve os seus voos para dar a volta ao mundo.

A Qantas precisa de novos aviões da Boeing ou da Airbus SE que possam fazer o trabalho com uma carga completa de passageiros e um novo acordo com a tripulação para trabalhar mais de 20 horas. "É precisa de tudo aconteça ao mesmo tempo", afirmou Joyce. O responsável sonhava inicialmente em transformar estes voos de longa duração em hotéis voadores, com camas para dormir ou uma zona de exercício. Esta visão deu lugar à realidade quando as margens de lucro revelaram-se muito apertadas para desperdiçar espaço em tais luxos.

O nosso avião não tem capacidade para transportar uma carga completa de passageiros mais bagagem para Sydney. Descolou com os tanques de combustível no máximo - cerca de 101 toneladas. Para manter o peso baixo, não há carga, nem comida e as bebidas são limitadas. Em Nova Iorque, o capitão parecia confiante que chegaríamos a Sydney com gasolina de sobra. Ele planeou pousar com seis toneladas de combustível, o suficiente para ficar no ar por mais 90 minutos.

17 horas depois

É hora do pequeno-almoço e não há salsichas. Em vez disso, há uma tigela de grãos, puré de abacate, queijo quente haloumi e uma salada de ervas. Este voo está a virar tudo de cabeça para baixo.

Um dos passageiros frequentes, o investidor de Sydney, Nick Mole, diz que dormiu quase oito horas e sente-se bem. E que tal um dia inteiro de trabalho após o desembarque? "Eu provavelmente poderia fazer isso ", diz. Nick Mole acha que o teste maior será como ele é que vai lidar com esta viagem dentro de alguns dias.



Preparação para aterrar

Sinto-me melhor agora do que depois de voar para Nova Iorque de Sydney há alguns dias com uma escala. As dezenas de horas que demorou para chegar a Los Angeles foram seguidas por uma hora e uma grade fila na imigração com centenas de outros viajantes "zombies".

Numa altura em que o avião se aproxima do seu destino, Joyce aborda todos a bordo. Ele diz-nos que o voo lhe deu confiança de que o Project Sunrise pode funcionar. E chega domingo, à hora de almoço em Sydney, estou sentindo-me cansado, mas longe de debilitado.

Eu participo numa festa de aniversário infantil, certamente um teste ácido aos nervos de alguém. Pessoalmente, escolheria um voo direto entre Sydney e Nova Iorque em vez de um com escala. Mas não isto não servirá a todos: foi preciso disciplina e trabalho para manter a rotina de não dormir na primeira metade do voo. Pode haver benefícios em mudar para o horário do destino imediatamente, mas tem um preço. Eu senti como se tivesse de merecer.





O autor viajou para Nova Iorque com os custos assumidos pela Bloomberg para que pudesse juntar-se ao voo da Qantas para Sydney.