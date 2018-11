EUA processam UBS por alegada fraude a investidores

O governo norte-americano está a acusar o UBS, o maior banco da Suíça, de defraudar os investidores na venda de activos garantidos por hipotecas residenciais que levou à crise financeira global em 2008.

O UBS é acusado de enganar os investidores relativamente à qualidade de mais de 41 mil milhões de dólares de empréstimos hipotecários de alto risco, de acordo com a queixa apresentada pelo Departamento de Justiça norte-americano e citada pela Reuters.

O processo deu entrada no tribunal depois de o banco suíço ter rejeitado um acordo do governo para pagar 2 mil milhões de dólares e encerrar o caso, referiu uma fonte próxima do assunto.

De acordo com Richard Donoghue, procurador norte-americano, os investidores sofreram "perdas catastróficas" pelo facto de o banco não ter revelado totalmente quais eram os riscos associados a estes activos hipotecários que ajudou a vender.

A porta-voz do Departamento de Justiça não quis comentar. Mas o UBS já afirmou, num comunicado, que a "acusação do departamento não se baseia em factos ou na lei". Por isso, o banco "está confiante na sua posição legal e está totalmente preparado para se defender em tribunal".