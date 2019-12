Eurico Teles Neto deixa presidência da Oi no fim de janeiro

A Oi informou esta noite que o seu presidente executivo, Eurico de Jesus Teles Neto, anunciou esta terça-feira que deixará o cargo a 30 de janeiro de 2020.

Esta saída, refere a Oi em comunicado, acontece "conforme Termo de Ajustamento e Modelo de Transição de Diretoria Executiva homologado pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro".

A operadora brasileira, em recuperação judicial, refere que, neste âmbito, o conselho de administração da empresa "deverá indicar o nome do substituto para o cargo, a ser prévia e formalmente informado ao Juízo da Recuperação Judicial e ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no âmbito de incidente que corre em segredo de justiça".

Eurico Teles Neto foi nomeado a 24 de novembro de 2017 como presidente executivo interino, após a renúncia ao cargo de Marco Schroeder. Ainda no mesmo dia, o "board" da empresa decidiu passá-lo definitivamente a presidente.

No próximo dia 4 de fevereiro de 2020 completam-se dois anos sobre a homologação do plano de recuperação judicial. E, como tal, cessaria o prazo nessa data. Mas a Oi pediu mais tempo.





Segundo comunicado da empresa de telecomunicações, divulgado ontem, foi pedido ao juiz o não encerramento do processo de recuperação judicial.