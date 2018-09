Euro 2024 vai realizar-se na Alemanha

A candidatura alemã venceu a da Turquia na corrida pela organização da 17.ª edição do torneio, na votação realizada durante a reunião do Comité Executivo da UEFA, na sede do organismo regulador do futebol europeu, em Nyon (Suíça).

O Campeonato da Europa, a principal prova de selecções no continente, realizou-se uma única vez em Portugal, em 2004, tendo a selecção portuguesa perdido na final com a Grécia, por 1-0, em jogo realizado no Estádio da Luz, em Lisboa.