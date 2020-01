EuroBic põe fim a relação comercial com entidades lideradas por Isabel dos Santos

O banco liderado por Teixeira dos Santos vai "encerrar a relação comercial com entidades controladas pelo universo da acionista Eng.ª Isabel dos Santos", que detém 42,5% do EuroBic. Esta é a reação da instituição financeira depois da informação avançada no âmbito do caso Luanda Leaks.

Isto, refere a instituição financeira, "na sequência dos eventos mediáticos suscitados pela divulgação de informações reservadas relativas à Eng.ª Isabel dos Santos – apresentadas internacionalmente como Luanda Leaks – e a perceção pública de que este banco possa não cumprir integralmente as suas obrigações pelo facto de a Eng.ª Isabel dos Santos ser um dos seus acionistas de referência, o Conselho de Administração do EuroBic, em reunião hoje efetuada".



O banco liderado por Teixeira dos Santos refere ainda que "os pagamentos ordenados pela cliente Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) à Matter Business Solutions respeitaram os procedimentos legais e regulamentares formalmente aplicáveis no âmbito da regular relação comercial existente entre este banco e a Sonangol, designadamente os que se referem à prevenção do branqueamento de capitais".



Já o Banco de Portugal afirmou, também num comunicado, ter "p ediu hoje ao EuroBic informação que permita avaliar o modo como a referida instituição analisou e deu cumprimento aos deveres a que está sujeita em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo". E que "retirará as devidas consequências, nomeadamente em matéria prudencial e contraordenacional".



Isabel dos Santos detém uma participação de 42,5% no banco. De acordo com informação avançada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas, no qual se inclui o Expresso e a SIC, depois de o conselho de administração da Sonangol, que era liderado pela empresária, ter sido exonerado, registou-se uma transferência avultada por parte da petrolífera. De 57 milhões de dólares, o saldo ficou negativo em cerca de 450 mil.



