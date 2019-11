"A Euronext confirma que está agora em conversações com o conselho de administração da BME, o que poderá ou não levar a uma oferta", esclarece a empresa, referindo que fará um anúncio "se e quando for apropriado".



Pouco depois deste comunicado ser divulgado, a suíça SIX Group anunciou, segundo a Bloomberg, que fez uma oferta para comprar a BME. O grupo suíço oferece 34 euros por ação em 'cash', o que se traduz numa avaliação de 2,84 mil milhões de euros.



Na passada sexta-feira a BME fechou com uma valorização de 4,01% para os 25,4 euros. A oferta da SIX Group implica uma valorização de 33,9% face a esse valor. Entretanto, as ações da BME foram suspensas, de acordo com a Bloomberg.



No comunicado, a Euronext não faz nenhum comentário sobre a possível compra da bolsa de Milão, o que também tinha sido noticiado pela Bloomberg.



A empresa, liderada por Stephane Boujnah, garantiu este ano o controlo da bolsa de Oslo e no ano passado o Irish Stock Exchange. Uma possível aquisição em Espanha corresponderia ao projeto traçado pela empresa para os próximos três anos apelidado de "Let’s Grow Together 2022" e apresentado no mês passado.



No terceiro trimestre deste ano, a empresa viu as suas receitas aumentarem 20,4% para os 181,7 milhões de euros. O resultado líquido foi de 63,5 milhões de euros, mais 25,8% do que no mesmo período do ano passado.



Além de Lisboa, Euronext detém as bolsas de Amesterdão, Bruxelas, Dublin, Londres, Oslo e Paris.



(Notícia atualizada às 7h58)

A dona da bolsa de Lisboa, a Euronext, está em conversações com a bolsa de Madrid para uma possível aquisição. A confirmação foi dada esta segunda-feira, 18 de novembro, pela própria empresa, após ter sido noticiada essa possibilidade pela Bloomberg a 7 de novembro Em comunicado divulgado esta manhã, a empresa reage à "recente especulação da imprensa" sobre uma possível oferta sobre a Bolsas y Mercados Españoles (BME).