Europa investe 68 milhões na linha ferroviária do Minho

O fundo de Coesão europeu vai investir quase 68 milhões de euros para obras de melhoria na linha ferroviária do Minho, lê-se na página da Comissão Europeia.





O troço a ser renovado estende-se por 92 quilómetros, pertencentes à linha que liga Nine a Valença. Os planos incluem a eletrificação da linha e a construção de quatro estações: Midões, Barroselas, Carreço e Carvalha.





O projeto vai permitir maior "conforto, segurança e fiabilidade da linha", para além de vir a reduzir o tempo de viagem dos comboios internacionais em 10 minutos. Contribuirá ainda para o desenvolvimento do transporte intermodal ao ligar pontos como o Porto de Leixões, o Aeroporto Francisco Sá Carneiro e alguns pontos de logística.





"Para além de promover a transição para um transporte mais amigo do ambiente, os passageiros e negócios vão tirar proveito de melhores conexões com a região espanhola da Galiza, assim como de maior mobilidade na área do Porto", sublinha o comissário europeu da Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas (na foto).





A quantia é concedida no âmbito de uma segunda fase de um projeto de coesão que implica o investimento de um total de 125 milhões de euros.