Europa reduz consumo de gás em 20,1% entre agosto e novembro

O consumo de gás natural na União Europeia caiu 20,1% entre agosto e novembro deste ano, face ao consumo médio nos mesmos meses entre 2017 e 2021. Os dados foram divulgados esta terça-feira pelo Eurostat, que aponta que o consumo da matéria-prima reduziu na maior parte dos Estados-membros.Em 18 destes, o consumo caiu abaixo dos 15% - meta acordada pelos países da UE para reduzir a dependência do bloco de combustíveis fósseis vindos da Rússia. A maior redução de consumo ocorreu na Finlândia, que registou uma queda de 52,7%, na Letónia (-43,2%) e na Lituânia (-41,6%).Já seis dos Estados-membros não alcançaram ainda a meta dos 15%, apesar de terem reduzido o consumo de gás natural, aponta o instituto europeu de estatísticas.No caso de Portugal, o país está entre os que menos reduziram o consumo, atrás da Irlanda, Espanha e da República Checa, tendo, ainda assim, ultrapassado os 10%. Portugal foi um dos países que beneficiou de uma aplicação parcial deste regulamento , devido a ""Em contraste, o consumo de gás natural aumentou em Malta e na Eslováquia, 7,1% e 2,6%, respetivamente", destaca o Eurostat.O Conselho e Parlamento Europeu definiram, como parte da estratégia da diminuição da dependência energética face à Rússia, uma meta de redução de 15% no consumo de gás natural no período entre agosto de 2022 e março de 2023, face à média do mesmo período em cinco anos consecutivos.