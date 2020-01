Ex-administrador do BPN abandona cargos na Parpública

Fragoso de Sousa abdicou do cargo de vogal não executivo do conselho de administração da Parpública, bem como do cargo de presidente da comissão de auditoria, para os quais fora eleito para o mandato 2017-2019.

José Manuel Fragoso de Sousa, que atraiu atenção mediática enquanto ex-administrador do BPN, renunciou aos cargos de gestão e administração que detinha na Parpública – Participações Públicas.





Fragoso de Sousa abdicou do cargo de vogal não executivo do conselho de administração da Parpública, bem como do cargo de presidente da comissão de auditoria, para os quais fora eleito para o mandato 2017-2019, de acordo com a informação publicada esta segunda-feira, 27 de janeiro, no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).