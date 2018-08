Paulo Duarte/Negócios



Observatório sobre Média, Informação e Literacia que visa também, em parte, reflectir sobre o tema das notícias falsas. "Em tempo de desinformação e de fake news, torna-se necessário e urgente apostar na promoção de competências críticas face aos media e às novas redes e plataformas digitais", referia a universidade em comunicado sobre o projecto que é liderado pelos investigadores Manuel Pinto e Sara Pereira.

O ex-presidente da ERC, Carlos Magno, e a Universidade de Aveiro estão a preparar um observatório para os media digitais, incluindo a monitorização de notícias falsas (conhecidas por 'fake news') em Portugal.O projecto está a ser elaborado pelo ex-responsável máximo da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), a entidade que regula e supervisiona os órgãos de comunicação social portugueses, e o Centro de Investigação em Média Digitais e Interação (DigiMedia) da Universidade de Aveiro que é coordenado pelo professor Fernando Ramos.Actualmente está pendente uma candidatura da Universidade de Aveiro com este projecto na Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), sobre a qual só deverá haver uma decisão no final de Setembro. Só após a sua aprovação é que o observatório poderá avançar.Fonte da universidade confirmou ao Negócios a existência deste projecto que terá um carácter abrangente na análise de temas relacionados com os media digitais em Portugal, mas que se focará num dos temas do momento: as 'fake news', expressão popularizada pelo actual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.Ao que o Negócios conseguiu apurar, neste momento já está a ser preparado um relatório sobre a evolução das notícias falsas nos últimos 20 anos.Carlos Magno foi membro do Conselho Geral da Universidade de Aveiro de 2009 e 2013, segundo o site da universidade Ainda em Junho, a DigiMedia revelou que três dos seus 11 projectos foram aprovados pela FCT Em Julho deste ano, a Universidade do Minho apresentou o MILobs, o