ExxonMobil tem maior lucro da história. Ganhou mais de seis milhões de dólares à hora

A ExxonMobil, petrolífera norte-americana, registou lucros de 56 mil milhões de dólares em 2022, com um ganho de 6,3 milhões de dólares por hora. Este recorde não é apenas da empresa, mas também um máximo da indústria ocidental no ramo do petróleo.O recorde de 2022 supera o anterior máximo por uma margem considerável: em 2008, a ExxonMobil lucrou 45,2 mil milhões de dólares, numa altura em que o crude chegou a tocar no máximo histórico dos 147,5 dólares por barril."De uma forma geral, os resultados e o 'cash flow' foram bastante significativos", apontou a diretora financeira da empresa, Kathryn Mikkells, à Reuters. "Estes ganhos vieram de uma combinação de mercados fortes, forte rendimento, forte produção e um bom controle de custos", completou.Ainda assim, a ExxonMobil pagou 1,3 mil milhões de dólares apenas no último trimestre de 2022 como parte de um imposto extraordinário aplicado pela União Europeia, razão pela qual a petrolífera colocou a UE em tribunal, argumentando que a organização excede a sua autoridade legal ao impor esta "windfall tax".De acordo com a Reuters, é esperado que as grandes petrolíferas batam os seus recordes de contas anuais nesta leva de resultados, referente ao ano passado, depois de um período em que os preços e a procura aumentaram de forma substancial. O agregado, que compõe a BP, Chevron, ExxonMobil, Shell e TotalEnergies, deve apontar um lucro superior a 200 mil milhões de dólares.