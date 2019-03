CGD: EY admite que pode não ter tido acesso a toda a documentação

Florbela Lima, uma das responsáveis pela auditoria da EY à gestão da CGD entre 2000 e 2015, admite que, dadas as dificuldades e a complexidade do processo, pode não ter tido acesso a todos os documentos.

Florbela Lima, uma das responsáveis pela auditoria da EY à gestão da CGD entre 2000 e 2015, afirma que, dado a complexidade do processo, e apesar dos esforços, é possível que a auditora não tenha tido acesso a todos os documentos sobre as várias operações de crédito do banco estatal.

A análise da EY "baseia-se nos elementos que nos foram disponibilizados", disse ainda a responsável aos deputados, referindo-se à análise da auditora a 16 anos de gestão do banco estatal, que concluiu que foram concedidos créditos mesmo perante o parecer desfavorável da Direção de Risco da CGD.

A "partner" da EY realça o "trabalho de complexidade muito elevada" devido a vários fatores, nomeadamente o facto de ser um "período de análise bastante alargado com ciclo macroeconómicos diferentes durante os quais se verificaram alterações significativas", o que influenciou também a forma como os bancos são geridos.

Além disso, a quantidade de informação e o facto de "até 2013 não haver um arquivo centralizado ou digitalizado" dificultou o trabalho da auditora, que contou, referiu Florbela Lima, com o apoio dos administradores da CGD.

Esta é, explicou, uma análise a uma compilação de factos e "não uma avaliação à qualidade das decisões tomadas".



Florbela Lima referiu ainda que não identificou um padrão entre as decisões que fugiram às regras internas do banco estatal e as operações que registaram maiores perdas para o banco.





"Não conseguimos identificar um padrão na nossa análise em que se possa dizer que as situações que não estão em linha com o normativo se verificam apenas e só no top 25 [de maiores perdas]", disse a "partner" da EY.

Esta é a primeira audição desta nova comissão parlamentar de inquérito. Segue-se Carlos Costa, governador do Banco de Portugal, esta quarta-feira. Na quinta-feira, será a vez de Vítor Constâncio, antigo governador, se explicar perante os deputados.