É uma hipótese que a Nestlé coloca como hipótese teórica, até porque o acordo firmado, internacionalmente, com a Starbucks ainda está a ser trabalhado. Mas com uma fábrica de café no Porto, quem sabe se o acordo não trará a Portugal mais negócio.



acordo com a Starbucks, avaliado em 6 mil milhões de euros, para vender cápsulas de café com a marca Starbucks. Ainda faltam as aprovações regulatórias e por isso o director-geral da Nestlé Portugal diz ser cedo para falar do que poderá acontecer em Portugal no âmbito dessa aliança.

No geral, acredita ser uma "grande oportunidade" para a Nestlé a nível internacional.

E não tendo ainda luz-verde para o acordo há ainda um caminho a fazer para perceber se Portugal pode ganhar com este negócio. Mas Paolo Fagnoni vai admitindo que, no campo teórico, uma vez que em Portugal a Nestlé tem uma fábrica de café, a oportunidade pode ser grande. Mas, acrescenta, a Nestlé tem mais três fábricas de café na Europa que também podem ganhar com isso.

O café é o principal negócio da Nestlé em Portugal. Pesa 45% do valor gerado pela empresa. Em 2017, o volume de negócios da Nestlé Portugal atingiu os 486 milhões de euros.

Paolo Fagnoni realça a decisão tomada pela empresa em 2017 de renovar a marca Nescafé e levá-la a outros segmentos do café, como café torrado, quando o Nescafé actuava apenas no café solúvel. "Tem uma inovação em si" esta mudança, realça a empresa.

A Nestlé fez um