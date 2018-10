Fabricante automóvel Valeo afunda 20% depois de acusar redução nos lucros e procura

A Valeo, fabricante de componentes automóveis francesa, está a registar uma forte queda em bolsa - a maior da sua história - recuando a níveis de há cinco anos. Os investidores reagem negativamente ao corte nas estimativas de lucros para este ano, que a empresa justifica com o abrandamento das vendas na China e com as mais recentes regras para o teste de emissões impostas pela Comissão Europeia.





É a segunda vez este ano que a empresa liderada por Jacques Aschenbroich (na foto) corta as margens operacionais e prevê um crescimento menor do que aquele com o qual contava inicialmente. A travar as expectativas está a desaceleração da economia chinesa, que afecta a procura na segunda maior economia do mundo.





O Citigroup afirmou que os receios que tinha relativamente à Valeo materializaram-se numa realidade "bastante pior do que o esperado". O banco aponta para uma revisão em baixa do EBIT para 2019 em cerca de 16%.





A empresa francesa segue a cair 16,91% para os 24,82 euros, mas já desceu mesmo 19,99% para os 23,90 euros – recuando a um mínimo de Dezembro de 2013. Desde o início do ano, os títulos da fabricante automóvel já deslizaram 60,83%. A empresa está a pesar no Stoxx600, o principal agregador europeu, apresentando o pior desempenho entre as cotadas do sector automóvel, que é o que mais cai - 2,43%.