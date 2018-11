Fabricante do Lucky Strike afunda em bolsa com travão a cigarros de mentol nos EUA à vista

Reuters

As acções da British American Tobacco (BAT) já chegaram a cair 11% esta segunda-feira, queda que levou os títulos a cotar em mínimos de mais de quatro anos. A pressionar está a possível regulação que quer proibir a comercialização de cigarros de mentol nos EUA.



A quebra de 11% em bolsa, para um mínimo de Fevereiro de 2014, representa menos 8,4 mil milhões de libras (9,6 mil milhões de euros) em termos de capitalização bolsista. As já aliviaram a dimensão das quedas, seguindo a ceder 9,53% para 2.998,50 pences.

A tabaqueira britânica tem marcas como o Lucky Strike ou o Camel.



A medida que está na ser preparada em território americano deverá ter impacto em marcas como a Newport, detida pela BAT, que contribui para cerca de um quarto do lucro da empresa.



Os receios surgem na sequência da publicação de uma notícia do Wall Street Journal, na última sexta-feira à noite, na qual partilhava as intenções do departamento de alimentação e drogas americano de apertar a regulação do tabaco com sabor.



O objectivo das restrições é travar os fumadores adolescentes, que, de acordo com estudos do departamento estatal, consomem duas vezes mais cigarros por semana em comparação com os fumadores que não compram cigarros de mentol.



"A BAT é a empresa mais exposta a este risco potencial", escreveu a Morgan Stanley, citada pela Bloomberg. Já os analistas da Jefferies defendem que a aplicação desta medida é improvável e demoraria anos.