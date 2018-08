Fabricante lusa de componentes automóveis Inapal comprada pela japonesa Teijin

A empresa japonesa Teijin Limited anunciou esta quarta-feira, 22 de Agosto, que no início do presente mês chegou a acordo para adquirir a Inapal Plásticos, uma fabricante portuguesa de componentes automóveis que tem em Portugal duas unidades de produção, uma em Leça do Balio e outra em Palmela, junto ao parque industrial onde está a Autoeuropa.





Em comunicado publicado na respectiva página oficial, a Teijin explica que a compra da empresa portuguesa foi realizada através da sua filial sediada na Holanda, a Teijin Holdings Netherlands, tendo a operação ficado concluída já depois de obtida a necessária aprovação dos reguladores.