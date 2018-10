Fabricantes de automóveis avisam UE para não votar limites baixos de emissões

A Organização dos Construtores Europeus de Automóveis (ACEA, na sigla inglesa) veio esta segunda-feira, 1 de Outubro, tentar conter danos a dois dias de o Parlamento Europeu votar a imposição de novos limites para as emissões de carbono de veículos ligeiros e pesados.





Os deputados europeus votam na próxima quarta-feira, 3 de Outubro, a imposição de um limite de emissões de carbono de 45% até 2030, uma meta mais ambiciosa do que as propostas iniciais que apontavam para um limite de 30%.