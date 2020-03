Fábricas automóveis em Portugal ainda sem impacto do coronavírus

As fábricas automóveis em Portugal continuam sem sentir os efeitos da epidemia do coronavírus Covid-19. Não há, para já, disrupções no fornecimento de componentes nem nas encomendas.

As fábricas automóveis em Portugal continuam sem sentir os efeitos da epidemia do coronavírus Covid-19, indicaram ao Negócios fontes oficiais da Autoeuropa, PSA de Mangualde e Mitsubishi Fuso Trucks.





Em janeiro deste ano, a Autoeuropa exportou 3.643 unidades para Itália, o que corresponde a 17,3% dos veículos exportados pela fábrica no primeiro mês do ano.



Também a PSA de Mangualde não está a sentir repercussões nos níveis de produção devido ao vírus.



Fonte oficial da fábrica do grupo liderado por Carlos Tavares indicou ao Negócios que "nem nos componentes nem nas encomendas estamos a sentir os efeitos do surto". A fábrica lusa da PSA exportou em janeiro 660 veículos para o mercado italiano, sendo este país o terceiro principal destino, pesando 9,3% das exportações da fábrica de Mangualde.



Idêntica situação é descrita por fonte oficial da Mitsubishi Fuso Trucks Europe. A fábrica do Tramagal "continua a laborar normalmente, sem perturbações no fornecimento de componentes e também sem impacto nas encomendas". Itália foi o destino de 145 viaturas produzidas no Tramagal em janeiro, tendo um peso de 19% nas exportações da fábrica.

Fonte oficial da Autoeuropa referiu que "até ao momento, não se fez sentir qualquer impacto quer no fornecimento de peças e componentes quer na procura". E nem mesmo a situação em Itália, um dos principais destinos da produção da fábrica da Volkswagen em Palmela, está a refletir-se no volume de produção da maior fábrica automóvel do país.