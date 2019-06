Facebook anuncia criação de uma nova criptomoeda

A empresa norte-americana Facebook e outras 27 organizações anunciaram esta terça-feira, 18 de junho, a criação de uma nova cripto-moeda que pode servir para transações entre particulares e estabelecimentos e que vai estar integrada nas plataformas digitais WhatsApp e Messenger.

A nova cripto-moeda vai chamar-se Libra, de acordo com o anúncio formal do grupo de empresas liderado pelo Facebook, nos Estados Unidos.

"A ideia é simplificar o mais possível as transações financeiras para todas as pessoas do mundo, onde quer que vivam, tenham ou não uma conta bancária", disseram fontes do Facebook. A Libra tem como base de funcionamento a tecnologia de "blockchain".

Há vários dias que se especulava acerca do anúncio da criação da nova cripto-moeda. Com este, vem a clarificação de que a "Libra" não vai depender diretamente da empresa do norte-americano Mark Zuckerberg. A cripto-moeda vai ser gerida, de acordo com o plano anunciado, por um consórcio de empresas agrupadas sob a direção da Associação Libra, com sede em Genebra, Suíça.

As empresas que são designadas como "membros fundadores" incluem o Facebook, Visa, Mastercard, Vodafone, Paypal, eBay, Spotify, Uber, Lyft, Booking Holdings (proprietária da Booking.com, Priceline.com e Kayak.com), a firma argentina de comércio eletrónico Comércio Libre mas também uma empresa portuguesa: a Farfetch, tal como foi avançado pelo Eco.

"Para que uma divisa global tenha êxito não pode estar sob o controlo de apenas uma entidade, e muito menos por uma entidade comercial como o Facebook, que vai ter voz na associação assim como todos os outros membros. Nem mais nem menos", disseram as fontes da rede social.



Acima da Libra, a Calibra

Para levar a cabo a integração da cripto-moeda nos serviços das várias empresas envolvidas, a firma Menlo Park, com sede na Califórnia, Estados Unidos, vai criar uma subsidiária financeira, a Calibra, a qual vai depender apenas da empresa Facebook.

O primeiro produto da Calibra vai ser uma carteira digital para cripto-moedas Libra acessível inicialmente através das plataformas digitais WhatsApp e Messenger e que são propriedade do Facebook. Fontes da empresa de Zuckerberg referem que o plano prevê aplicar no futuro o mesmo serviço no portal Facebook e na rede social Instagram.

A carteira, que também vai ter uma aplicação independente para sistemas operativos Android e iOs, deve começar a funcionar em 2020. "Quanto antes, melhor", disseram as mesmas fontes.