Facebook é investigado por FBI e SEC

O Facebook vai estar sob o escrutínio de mais autoridades norte-americanas: Federal Bureau of Investigation, o Departamento da Justiça e o regulador dos mercados americanos, a Securities Exchange Comission (SEC), estão agora a investigar a gigante tecnológica. A notícia foi avançada pelo Washington Post e o Facebook já veio confirmar, revela o The New York Times.





Estas autoridades juntam-se à Comissão Federal Comercial no inquérito que já decorria, e que visava tanto o Facebook como a empresa que acompanha a rede social na polémica da privacidade dos dados, a Cambridge Analytica. "Estamos a cooperar com as autoridades nos EUA, Reino Unido e não só", assegurou fonte oficial do Facebook.