Facebook identifica falha de segurança em 50 milhões de contas

O Facebook foi alvo de uma falha de segurança que comprometeu 50 milhões de contas, estando a investigação do caso numa fase inicial, referiu a rede social, citada pela Bloomberg.

A empresa liderada por Mark Zuckerberg sublinhou que está ainda por determinar se foi dado um mau uso às contas ou se houve acesso a qualquer informação dos utilizadores.

Também não se sabe quem está por detrás dos ataques nem onde estão os hackers sediados, salienta a Bloomberg.

If you've been logged out of your account and asked to sign back in, it’s because we've discovered a security issue and are taking immediate action to protect people on Facebook. Learn more https://t.co/XLcHGYFBu2 — Facebook (@facebook) 28 de setembro de 2018



Os piratas informáticos aproveitaram uma vulnerabilidade no código-fonte do Facebook relacionado com a funcionalidade "Ver Como" – que permite que os utilizadores vejam de que forma é apresentado o seu próprio perfil a outras pessoas.



Segundo a rede social, essa vulnerabilidade já está resolvida, mas a funcionalidade "Ver Como" foi temporariamente desactivada enquanto decorre a análise de segurança.

















As acções do Facebook seguem em queda com esta notícia, a perder 3,19% para 143,66 dólares.

Em inícios deste ano a empresa co-fundada por Zuckerberg enfrentou dissabores da mesma natureza, quando se anunciou que o Facebook e a consultora britânica Cambridge Analytica estavam a ser investigados pelo uso indevido de dados de 87 milhões de utilizadores da rede social em todo o mundo.

Recorde-se que foram os diários norte-americano The New York Times e britânico The Guardian que avançaram com as notícias sobre a apropriação indevida com fins políticos de informação pessoal de milhões de utilizadores da rede social Facebook por parte da Cambridge Analytica.

A Cambridge Analytica esteve ligada à campanha presidencial de Donald Trump e terá ajudado a personalizar propaganda em função do perfil dos utilizadores. Mais recentemente, foi também associada à campanha pelo Brexit no Reino Unido – de Junho de 2016.

(Notícia actualizada às 18:52)