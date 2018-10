Facebook pode ser alvo de multa de 1,63 mil milhões de dólares por falha de segurança

Reuters

A União Europeia poderá aplicar uma multa de 1,63 mil milhões de dólares (cerca de 1,40 mil milhões de euros) ao Facebook depois de a rede social ter revelado uma falha de segurança que comprometeu 50 milhões de contas.

De acordo com o The Wall Street Journal, o regulador pode vir a aplicar esta multa caso se chegue à conclusão de que a empresa violou a nova lei de privacidade do bloco.

A comissão de protecção de dados da Irlanda, que é o regulador de privacidade do Facebook na Europa, disse no sábado que pediu mais informação à empresa relativamente à origem e dimensão da falha de segurança, incluindo que residentes na União Europeia podem ter sido afectados.

Num email, citado pelo jornal, o regulador afirmou estar preocupado com o facto de o Facebook "não ter sido capaz de clarificar a natureza da falha e o risco para os utilizadores". A porta-voz da empresa liderada por Mark Zuckerberg afirmou, no domingo, que o Facebook vai responder às questões colocadas pelo regulador e vai informar as autoridades de futuros desenvolvimentos.

Foi na sexta-feira que a rede social revelou que tinha sido alvo de uma falha de segurança que comprometeu 50 milhões de contas, estando a investigação do caso numa fase inicial.

Os piratas informáticos aproveitaram uma vulnerabilidade no código-fonte do Facebook relacionado com a funcionalidade "Ver Como" – que permite que os utilizadores vejam de que forma é apresentado o seu próprio perfil a outras pessoas.