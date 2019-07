Facebook suspende estreia da Libra até ter aprovação regulatória

O responsável pela empresa que vai gerir a Libra, a moeda virtual criada pelo Facebook em conjunto com dezenas de entidades, declarou que o lançamento da divisa só irá ocorrer após todas as questões regulatórias estarem asseguradas.

"Sabemos que precisamos de levar algum tempo para que (o lançamento) se concretize com sucesso. E quero ser claro: o Facebook não irá oferecer a divisa digital Libra até ter solucionado por completo as dúvidas regulatórias e ter recebido as aprovações adequadas", declarará o presidente da Calibra, David Marcus, num discurso ao Senado que é antecipado pela Bloomberg. A Calibra é a empresa responsável pela gestão da criptomoeda.