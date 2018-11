Facturação da portuguesa Ifthenpay cresce 25% no terceiro trimestre

Mariline Alves/Correio da Manhã

A Ifthenpay, uma fintech portuguesa especializada na emissão e gestão de referências multibanco partilhadas para empresas, aumentou o volume de facturação em 25% no terceiro trimestre e superou a fasquia dos 1,2 milhões de euros, de acordo com o comunicado enviado esta segunda-feira, 19 de Novembro, às redacções.

"O volume de facturação situou-se nos 1,29milhões de euros (mais 254.765 euros do que em período homólogo no ano de 2017)", refere a empresa no comunicado.

Quanto ao volume de pagamentos acumulados, este cresceu 39%, situando-se acima dos 317 milhões de euros neste período.

De acordo com a empresa, "com 1,27 mil milhões de euros de total acumulado de pagamentos à data de hoje", a Ifthenpay prevê chegar ao final do ano "com cerca de 13.500 entidades aderentes ao seu serviço em todo o território nacional e no estrangeiro". Além disso, estima movimentar mais de 418 milhões de euros em pagamentos, até ao final do ano.

"O forte crescimento alcançado pela Ifthenpay nos vários indicadores financeiros relativos ao terceiro trimestre de 2018 está em linha com as nossas previsões para este ano e confirma a eficácia da nossa estratégia de desenvolvimento contínuo da integração de sistemas", afirmou Filipe Moura, co-CEO e co-fundador da fintech nacional.