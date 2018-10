Falha no radar impediu aviões de aterrar e levantar voo no aeroporto de Lisboa

Os voos não levantaram nem aterraram no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, durante algumas horas devido a uma falha no radar do aeroporto, avança o site Air Live, citada pelo Correio da Manhã . A avaria, que terá começado cerca das 20 horas, impediu toda a circulação no espaço aéreo da capital."Falha radar total desde as 19:40 às 20:08 através do método de controlo convencional", é referido numa nota da NAV enviada à agência Lusa."Todo o tráfego que estava dentro da Região de Informação de Voo (RIV) de Lisboa", lê-se na nota, "já tinha aterrado e o tráfego que ainda estava a sobrevoar as RIV adjacentes divergiu para outros aeroportos e não houve descolagens". De acordo com a mesma nota, às 20:46 o sistema foi recuperado.Fonte da NAV adiantou à Lusa que "o tráfego começou a descolar e a aterrar" a partir das 20:46, sendo agora "natural" que leve umas horas a estabilizar, devido ao fluxo de aviões.A mesma fonte explicou que os voos que divergiram vão ter que regressar a Lisboa, mas que essa é uma decisão das companhias aéreas sobre a altura em o vão fazer.Contudo, a NAV admite que "até ao final da noite" esteja tudo estabilizado e, para isso, vai permitir mais voos no espaço aéreo de Lisboa.A avaria está a "ser alvo de uma avaliação técnica", segundo a NAV.