Falsificação de notas de 100 euros quase duplica num ano

Foram retiradas de circulação 726 notas de 100 euros no primeiro semestre, em comparação com 366 notas no ano passado. Contudo, as notas de 20 euros continuam a ser as mais falsificadas em Portugal.

Russell Boyce/Reuters

A contrafacção de notas de 100 euros quase duplicou no primeiro semestre deste ano, de acordo com os dados divulgados pelo Banco de Portugal esta quarta-feira, 31 de Outubro.

Foram retiradas de circulação 726 notas de 100 euros, mais 98% em comparação com as 366 notas em Outubro do ano passado.

Contudo, as notas mais falsificadas continuam a ser as de 20 euros. Segundo os dados, o Banco de Portugal retirou de circulação 7.622 notas no primeiro semestre deste ano, em comparação com as 5.011 notas que foram retiradas há um ano. Ou seja, um aumento de 52%.

"As contrafacções detectadas em circulação no primeiro semestre de 2018 são de qualidade regular e podem ser facilmente identificadas, recorrendo apenas a uma observação cuidada dos elementos de segurança da nota de euro", refere o banco central liderado por Carlos Costa.

No total, foram contrafeitas 11.290 notas, o que representa um aumento de 40% face ao período homólogo e que correspondem a 378.765 euros.