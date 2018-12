Falta de motores força paragem de 8 dias na Autoeuropa em Dezembro

A produção da Autoeuropa será suspensa por oito dias durante o mês de Dezembro devido à falta de motores, indicou ao Negócios fonte oficial da empresa. A paragem é "completamente independente da situação no porto de Setúbal e dos protestos dos ‘coletes amarelos’", frisou a mesma fonte.



A produção será suspensa nos dois turnos do próximo domingo, dia 9 de Dezembro, enquanto no dia 22 o turno da tarde não se realizará. Entre 23 de Dezembro e 3 de Janeiro ocorrerá uma paragem colectiva na produção.



Estas paragens decorrem dos problemas enfrentados pelas fábricas de motores da Volkswagen, uma na Polónia e outra na Alemanha, que enfrentam falta de componentes para fabricarem os motores para a marca alemã.

As paragens de 24 e 31 de Dezembro e a 2 e 3 de Janeiro serão consideradas férias colectivas, enquanto as interrupções de 9, 22, 23 e de 26 a 30 de Dezembro são classificadas como dias sem produção, precisou fonte oficial da Autoeuropa.



Nos primeiros dez meses do ano, a Autoeuropa produziu 183.341 veículos, um número que ultrapassa já largamente o recorde de produção anual da fábrica de Palmela – 138.890 viaturas produzidas em 1998 – mas deixam antever que os números de 2018 ficarão abaixo das estimativas avançadas pela empresa no início do ano, que apontavam para "cerca de 240 mil veículos".