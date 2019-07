Famalicão põe D. Sancho I à conquista da Rússia

Filho de D. Afonso Henriques, o segundo rei de Portugal, D. Sancho I, que nasceu em 1154 e morreu em 1211, ganhou o cognome de "O Povoador" por ter concedido várias cartas de foral e povoado áreas bastante remotas do reino, tendo também contribuído para o efeito, na sua própria casa, ao ser pai de 19 filhos - 11 legítimos (de Dulce de Aragão) e os restantes fruto de relações extraconjugais, sobretudo com as amantes Maria Aires de Fornelos e uma fidalga conhecida por "Ribeirinha".

Em honra do "Rei Povoador", que há 814 anos atribuiu o foral a Vila Nova de Famalicão, uma cooperativa agrícola da maior exportadora da região Norte, a Frutivinhos, batizou a gama de vinhos que comercializa, três verdes e três espumantes (branco, tinto e rosé) - a partir das uvas de 40 a 50 produtores locais do concelho - com o nome de D. Sancho I.

Com uma produção anual próxima dos 400 mil litros de vinho, a Frutivinhos, cuja base exportadora se limitava até agora ao mercado da saudade e a Inglaterra, vai iniciar um novo capítulo na sua história.

Quase a fazer 60 anos de existência, a Frutivinhos parte à conquista da Rússia, com o envio, marcado para a próxima semana, do primeiro de dez contentores com cerca de 18 mil garrafas cada para a terra dos czares.

"O vinho é bom", garante Alberto Carvalho, presidente desta cooperativa agrícola, "confiante nesta nova fase de afirmação internacional do D. Sancho I, que leva consigo também a marca de Vila Nova de Famalicão", enfatiza a autarquia, em comunicado.

E "é com os olhos postos no mundo" que a Frutivinhos apresenta esta quarta-feira, 31 de julho, nos Serviços Educativos no Parque da Devesa, em Famalicão, o novo rótulo da marca vocacionado para a exportação.