A Teixeira Duarte – Sociedade Gestora de Participações Sociais, liderada por Pedro Maria Teixeira Duarte e Manuel Maria Teixeira Duarte, voltou ao mercado para vender 30 mil acções da construtora entre os dia 1 e 3 de Outubro, revela a empresa em comunicado emitido para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)."Após as aludidas operações de alienação de acções, a TDSGPS passou a ser titular, a 3 de Outubro de 2018, de 202.350.000 acções da Teixeira Duarte, S.A.", adianta o comunicado.Assim, a família Teixeira Duarte vendeu, no dia 1 de Outubro, 10 mil acções por um valor médio ponderado de 0,203450 euros. Um dia depois vendeu mais 10 mil acções por 0,189166 euros. E no dia 3 de Outubro alienou mais 10 mil títulos por 0,184750 euros.No total, foram vendidas 30 mil acções da Teixeira Duarte por um valor global de 5,77 mil euros.Esta é já a terceira semana consecutiva de venda de 30 mil acções da Teixeira Duarte por parte da família que a lidera.Já no ano passado, a empresa da família Teixeira Duarte realizou vendas semanais de 50 mil acções, 10 mil por dia. O objectivo destas vendas foi reduzir a sua dívida bancária