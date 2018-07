Famílias pagam 103 euros a mais por ano no gás natural

São cerca de 103 euros que as famílias pagam a mais por ano na conta do gás natural, noticia esta sexta-feira o Jornal de Notícias. Em causa a taxa de ocupação do subsolo, que desde 2017 devia ter passado a ser responsabilidade das empresas operadoras de infraestruturas.