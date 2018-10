Famílias vão pagar no máximo dois passes por mês

Com as novas regras para os passes sociais que estão a ser ultimadas pelos ministérios das Finanças e Ambiente, a poupança mensal poderá ser superior a 100 euros por família.

A partir do próximo ano, as famílias residentes nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto vão pagar no máximo dois passes por mês no valor de 80 euros. Independentemente do número de membros do agregado familiar. Esta medida, denominada passe família, está a ser preparada pelo Governo no âmbito do Orçamento do Estado para 2019, conta o Correio da Manhã e o Jornal de Notícias.





A proposta para avançar com esta medida partiu dos presidentes das áreas metropolitanas de Lisboa, Fernando Medina, e do Porto, Eduardo Vítor Rodrigues. O desenho está a ser ultimado pelos ministérios das Finanças e do Ambiente. Mas tudo indica, segundo os mesmos jornais, que os novos passes tenham apenas dois tarifários: 30 euros no percurso dentro dos municípios e 40 euros para deslocações intermunicipais.

Ou seja, feitas as contas, com as novas regras as famílias vão passar a pagar no máximo 80 euros por mês para andar de transportes públicos. Segundo o Correio da Manhã, a poupança mensal, em média, poderá ser superior a 100 euros por família.





A criação do passe único vai permitir ainda que as crianças até aos 12 anos passem a viajar deforma gratuita nos transportes públicos.