Farfetch angaria 250 milhões de dólares junto da Tencent e Dragoneer

A Farfetch acaba de captar um financiamento de 250 milhões de dólares – 226,9 milhões de euros – após ter acordado com a Tencent e a Dragoneer que estas iriam, em partes iguais, investir em dívida da empresa neste valor.





A chinesa Tencent e a Dragoneer vão investir em dívida sénior convertível que a empresa liderada por José Neves (na foto) acordou emitir. Os títulos vão atingir a maturidade em dezembro de 2025 e vão remunerar 5% ao ano. No caso de as entidades investidores optarem pela conversão, poderão passar a deter ações de classe A, dinheiro, ou uma combinação de ambos.





"O capital adicional apoia a estratégia de longo-prazo da Farfetch de oferecer uma plataforma de tecnologia a nível global para a indústria da moda e facilita o contínuo foco em executar os respetivos planos de crescimento, incluindo no mercado chinês", lê-se no comunicado publicado pela companhia luso-britânica no seu site. Outra motivação para a angariação de fundos é "rumar em direção aos lucros operacionais".





O financiamento irá acrescer à atual liquidez da empresa de bens de luxo que, a 31 de dezembro de 2019, tinha em caixa aproximadamente 320 milhões de dólares.





Atualmente, a Farfetch e a Tencent já são parceiras na medida em que a empresa de moda portuguesa tem sido a porta de entrada de várias marcas de luxo na nação asiática, e tem chegado aos consumidores através da plataforma da Tencent "WeChat".