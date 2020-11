Farfetch dispara 13% apesar das perdas. Vendas dispararam 71%

As ações da Farfetch seguem a disparar 13,15% para 43,21 dólares no "after hours" do mercado nova-iorquino, com os investidores a aplaudirem o forte aumento das vendas e o facto de o prejuízo trimestral ajustado ter sido inferior ao esperado.

A retalhista online de moda de luxo liderada pelo português José Neves reportou perdas de 537 milhões de dólares (1,58 dólares por ação) no terceiro trimestre, contra um prejuízo de 90 milhões (30 cêntimos por ação) um ano antes.

Mas o resultado líquido ajustado depois de itens extraordinários correspondeu a uma perda de 17 cêntimos por ação, contra um prejuízo de 20 cêntimos por ação no mesmo período de 2019.

Já as vendas escalaram 71%, para 438 milhões de dólares, referiu a empresa.



Os analistas inquiridos pela FactSet apontavam para uma perda ajustada de 27 cêntimos por ação e vendas no valor de 365 milhões de dólares.



"Estamos a assistir a uma aceleração da tendência da escolha do online no segmento do luxo – uma indústria que tem ainda muito por onde se penetrar", declarou José Neves no comunicado das contas.



Para o quarto trimestre, a empresa estima que o volume bruto das mercadorias – que é o valor dos produtos vendidos na plataforma – fique compreendido entre 880 e 910 milhões de dólares e que o EBITDA seja positivo.

A Farfetch, sediada em Londres e cotada desde setembro de 2018 na bolsa de Nova Iorque, disparou na semana passada com o anúncio de que a gigante chinesa do comércio eletrónico Alibaba e a suíça Richemont – dona da joalheira Cartier e da relojoeira Montblanc – vão investir 600 milhões de dólares (300 milhões cada uma) na empresa.

No âmbito desta parceria global, além dos 300 milhões de dólares que tanto a Alibaba como a Richemont vão investir na Farfetch, através da compra de obrigações convertíveis emitidas pela Farfetch Limited, tanto a empresa chinesa como a suíça vão investir também 250 milhões de dólares (500 milhões no total) na Farfetch China, ficando com uma participação combinada de 25% numa nova joint-venture que irá incluir as operações do mercado da Farfetch na China.



(notícia atualizada às 22:14)