Faria de Oliveira alerta para interesses nacionais na consolidação da banca

O presidente da APB não vê grande margem para consolidação em Portugal, mas Faria de Oliveira avisa as autoridades europeias que é preciso ter atenção a interesses nacionais. O antigo banqueiro acredita também que lucros da banca vão ajudar a melhorar a reputação do sector.

A banca em Portugal tem pouco espaço para consolidar. E é preciso acautelar o interesse nacional. São duas mensagens deixadas por Fernando Faria de Oliveira, presidente da Associação Portuguesa de Bancos (APB), no Fórum Banca, organizado pela PwC e Jornal Económico, que decorreu esta quinta-feira, 29 de Novembro, em Lisboa.

"O nosso sistema bancário tem já um muito razoável nível de consolidação, aliás, é o próprio supervisor europeu que o reconhece", afirmou Faria de Oliveira na intervenção, considerando que a "consolidação bancária a nível europeu e eventualmente nacional" é um dos desafios pela frente do sector.

A consolidação vai ser decidida, na opinião de Faria de Oliveira, ou pelo "ajustamento da capacidade à procura existente" ou pela "ambição de crescimento de uma ou outra entidade".

Segundo o líder da APB, há duas forças a empurrar para a consolidação bancária: uma de mercado - "a necessidade de ajustamento [dos bancos] à procura de crédito, com eventual redução da capacidade instalada, ou busca de maior rentabilidade e eficiência, que a dimensão, escala e sinergias facilitarão" ; e outra do campo política – "a existência de vários níveis de bancos – pan-europeus, reginais e nacionais - inseridos no objectivo de criação do Mecanismo Único de Serviços Financeiros".

Faria de Oliveira olha para a eventual junção de bancos com preocupações: "É necessário acautelar a defesa da concorrência e o interesse dos cidadãos e das empresas, como condição fundamental nesses processos", frisou o responsável da associação de bancos.

"Mesmo no âmbito da União Bancária, as realidades e os interesses nacionais devem ser preservados", alerta.

Reputação melhora





À consolidação bancária, juntam-se outros factores que Faria de Oliveira vê como cruciais no seu futuro, como a reputação da banca. O presidente da APB tinha dito, em Maio, que as várias metas a que se tinha proposto no primeiro mandato tinham sido cumpridas, com uma excepção: a da reputação.