Faria de Oliveira: Berardo era “preocupação constante” na CGD

Fernando Faria de Oliveira, antigo presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD), diz que Joe Berardo era uma "preocupação constante" na administração do banco estatal. E garante que o reforço das garantias junto do empresário madeirense "foi a melhor opção" para a Caixa. A execução das garantias, ou seja, das ações do BCP, não era uma solução possível.



"As decisões de reestruturação e negociação com o grupo Berardo foram aquelas que tomaram mais tempo e energia do conselho de administração", afirma Faria de Oliveira na comissão parlamentar de inquérito à gestão da CGD. Isto porque, salienta em resposta a Mariana Mortágua, o comendador era uma "preocupação permanente" para a gestão da Caixa.



Questionado pela deputada do Bloco de Esquerda se foi o responsável por negociar o último empréstimo da CGD a Berardo, de 38 milhões de euros, quando já era notória a tendência de queda das ações do BCP, o gestor diz lembrar-se "que falou-se sobre o pedido que tinha sido feito com a parte livre do acordo de 350 milhões, numa altura em que não havia ainda incumprimento", mas "que não nos parecia adequado fazer mais empréstimos a menos que houvesse mais garantias".



"Ficou definido que quem realizaria um contacto devia ser o vice-presidente [Francisco Bandeira], para assegurar que eram dadas mais garantias, designadamente a aval" recomendado pelo departamento de risco. Um aval que Berardo aceitou, na ausência de qualquer avaliação do seu património.





Mariana Mortágua diz não perceber como é que se aceita um aval pessoal sem se avaliar primeiro o património. "Se a CGD tinha já dado o crédito sem aval, que poder negocial tem a Caixa a pedir aval pessoal quando apenas se estava a ir buscar 38 milhões que já estavam previstos", pergunta Faria de Oliveira, notando ser uma questão de "estratégia negocial". O objetivo era dar a entender a Berardo que era preciso um reforço das garantias, diz. Na sua ausência, o banco iria resistir a conceder os 38 milhões.