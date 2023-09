Farminveste mais do que duplica lucro para 7 milhões no primeiro semestre

A Farminveste registou sete milhões de euros de lucro no primeiro semestre, valor que compara com os 3,2 milhões de euros totalizados na primeira metade de 2022, foi comunicado esta sexta-feira ao mercado."Em junho de 2023, a Farminveste SGPS e respetivas participadas apresentaram um resultado líquido consolidado de sete milhões de euros, o que representa uma evolução positiva de 3,8 milhões de euros face a junho de 2022", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Este resultado incorpora um aumento dos gastos de financiamento líquido de 1,9 milhões de euros.No primeiro semestre, O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) atingiu 29,2 milhões de euros, um ganho homólogo de 28,7%.Por sua vez, o volume de negócios da Farminveste cresceu 2% para 423,4 milhões de euros.O Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas (CMVMC) ascendeu a 326,7 milhões de euros, quando em junho de 2022 estava em 323 milhões de euros.Entre janeiro e junho, houve um aumento de 2,93 milhões de euros no total de gastos com pessoal e fornecimentos externos, "o que corresponde a um aumento de 3,9% face a igual período de 2022".Em junho, a dívida líquida consolidada da Farminveste estava nos 214,3 milhões de euros, sendo que em dezembro de 2022 era de 245,4 milhões de euros.As áreas de negócio da Farminveste abrangem a distribuição farmacêutica, prestação de cuidados de saúde, sistemas de informação, inteligência sobre o mercado farmacêutico, desenvolvimento da atividade de farmácia e imobiliário.