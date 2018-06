Fascista, machista e racista. Eis o novo treinador do Sporting

Siniša Mihajlovic está a caminho do Sporting e promete incendiar bancadas. O técnico, conhecido outrora pelo seu pé esquerdo canhão enquanto jogador, é falado por onde quer que passe. Com um temperamento digno de uma panela de pressão e episódios passados que deixam antever uma personagem violenta e racista, os próximos meses em Alvalade com Bruno de Carvalho prometem ser cheios de peripécias.





Considerado pela comunicação social como um dos jogadores mais violentos da história do futebol, Mihajlovic é a derradeira história de sucesso do menino de uma cidade pequena que chegou aos grandes palcos. Deu os primeiros passos no desporto na sua terra natal, Vukovar, uma pequena cidade em terreno croata em plena Jugoslávia dos anos 80. Cedo trocou a Croácia pela Sérvia para representar o grande clube da altura, o Estrela Vermelha, onde chegou a ganhar uma Liga dos Campeões, a sua única.



Leia na Sábado o perfil do próximo treinador do Sporting.