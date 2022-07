Faturação da ERA Portugal cresce 24% para 47 milhões no 1.º semestre

A ERA Portugal revelou esta segunda-feira que faturou 47,3 milhões de euros nos primeiros seis meses deste ano, mais 24% face ao período homólogo do ano anterior.Na primeira metade deste ano, a ERA Portugal, que tem mais de 200 agências no país, vendeu mais de 6.250 imóveis, o que corresponde a um aumento homólogo de 13%, sendo que estes números fazem com que o "primeiro semestre de 2022 seja o [seu] melhor de sempre".O desempenho histórico atingido torna-se "ainda mais evidente" se se alargar o período de análise e se recuar ao período pré-pandemia de covid-19, refere a empresa de mediação imobiliária em comunicado.Assim, verifica-se que a faturação alcançada no primeiro semestre deste ano representa um aumento de 12% face ao período homólogo em 2019 e "supera em 3%" o valor atingido em 2018, considerado o "melhor ano da história" da ERA Portugal até agora, adianta.Apesar dos fatores externos adversos que estão a influenciar os diferentes setores económicos, incluindo o imobiliário, nomeadamente o aumento da inflação, a subida das taxas de juro ou a escassez e aumento do custo das matérias-primas, a ERA Portugal mostrou-se "resiliente e desenvolveu uma estratégia que lhe permitiu transacionar a venda de imóveis num valor total de 1.000 milhões de euros no primeiro semestre", referem.Além disso, a ERA Portugal dá nota que se registou um maior número de clientes compradores face aos clientes vendedores e nesse sentido, na comparação com o período homólogo do ano passado, o número de clientes compradores registados na rede de mediação imobiliária aumentou em 7% e o número de clientes vendedores cresceu cerca de 4%.O valor médio de venda foi, entretanto, de cerca de 180 mil euros, um acréscimo homólogo de 14% na primeira metade deste ano.Este desempenho levou o presidente executivo da mediadora imobiliária em Portugal, Rui Torgal, a dizer que "o ano de 2022 começou em força, mantendo a tendência de crescimento que se tem vindo a verificar no setor, apesar da conjuntura não ser a melhor, tendo em conta a inflação e a guerra na Ucrânia"."Estes valores alcançados reforçam a nossa perspetiva de alcançar o melhor ano de sempre", realçou.A ERA (Eletronic Realty Associates) integra um dos principais operadores mundiais de franchising imobiliário. Atualmente está presente em mais de 33 países e em Portugal desde 1998.Opera no país com uma rede de agências em modelo de franchising e emprega 2.500 agentes.