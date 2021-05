Faturação do setor do estacionamento caiu mais de 30% em Portugal no ano passado

A faturação do setor do estacionamento, que inclui o aluguer de lugares de estacionamento em estrutura e gestão de lugares em zonas reguladas à superfície, sofreu uma queda homóloga de 31,7% em 2020, em Portugal, para os 95 milhões de euros, de acordo com o Estudo Setorial da Informa D&B.

Na totalidade do mercado ibérico, a faturação do setor vai recuar 34%, para os 820 milhões de euros. Em 2020, a Espanha representou 88% do mercado ibérico e sentiu uma descida de 33,9%, para os 725 milhões de euros.

No mercado ibérico, o volume de negócios associado ao aluguer de lugares de estacionamento em estrutura registou uma quebra de 35,9%, para os 572 milhões de euros, enquanto a gestão de lugares em zonas reguladas à superfície representou 248 milhões de euros, menos 27,7%.

"Esta evolução negativa está diretamente relacionada com o forte impacto da pandemia de covid-19 na atividade económica e na mobilidade da população, com grande incidência na procura de estacionamento nos aeroportos e nas infraestruturas de transportes terrestes", pode ler-se no comunicado enviado.

Em consequência do prolongamento da crise sanitária e dos seus impactos na economia, a recuperação em 2021 não será tão robusta como chegou a ser previsto há alguns meses atrás.

No mercado ibérico, o conjunto do estacionamento em estrutura e do estacionamento em zonas reguladas à superfície é operado por quase mil empresas e grupos de empresas, que exploravam no final de 2020 um total de 1.837.000 lugares, dos quais 1.515.000 localizados em Espanha e 322.000 em Portugal.

O processo de concentração da oferta tende a intensificar-se, devido às operações de aquisição efetuadas pelos grandes grupos do setor. Em 2020, os cinco principais operadores detinham uma quota conjunta no mercado ibérico de 47%.