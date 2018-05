FBI alerta e Cibersegurança portuguesa recomenda reposição de valores de fábrica de routers

Reuters

Fonte oficial disse esta segunda-feira à agência Lusa que, na última quinta-feira, o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) recebeu uma informação do Federal Bureau of Investigation (FBI) norte-americano e no mesmo dia emitiu "um alerta para a rede nacional de entidades públicas e privadas que colaboram com o CNCS para a garantia da segurança do ciberespaço de interesse nacional".

As medidas para a mitigação do problema sugeridas passaram por "repor os valores de fábrica, reiniciar os equipamentos (routers) e realizar actualizações para as últimas versões disponíveis".

O FBI detectou um ataque de hackers originário da Rússia, que ameaçava introduzir um "malware" que iria assumir o controlo dos routers domésticos.

Segundo o jornal espanhol "El País", os hackers poderiam anular por completo a ligação à Internet e levar a cabo ataques em massa.

Numa acção coordenada em grande escala, o malware poderia anular a Internet em bairros ou cidades inteiras, devido ao grande número de marcas afectadas, como Netgear, TP-Link e Linksys.

O FBI recomendava a reiniciação do router para desativar o malware, embora sem garantias.

Os especialistas da Cisco, empresa que terá detectado o ataque, sugerem a redefinição do dispositivo para as configurações de fábrica, de forma a assegurar que nenhum vestígio do vírus se mantenha no router.