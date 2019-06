FBI lança nova investigação ao Deutsche Bank nos Estados Unidos

A forma como o Deutsche Bank lidou com a sinalização de transações suspeitas está sob o escrutínio do FBI, avança o New York Times.

As autoridades federais norte-americanas estão a investigar se o Deutsche Bank terá respeitado as leis que servem de travão ao branqueamento de capitais, perante suspeitas de falhas na conduta da instituição, confirmaram sete fontes ligadas ao processo em declarações ao New York Times.





A investigação debruça-se sobre a forma como o Deutsche Bank lidou com relatórios de atividade suspeita preparados pelos respetivos funcionários, e que contemplavam transações potencialmente problemáticas. Algumas destas estarão ligadas ao genro de Trump e seu conselheiro, Jared Kushner, de acordo com pessoas próximas do banco.