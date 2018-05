FBI recomenda que se desliguem todos os “routers” em casa

"O FBI recomenda que qualquer dono de routers em pequenas empresas ou em casa reiniciem [reboot] os aparelhos", revela o FBI através de uma nota publicada no seu site, com data de 25 de Maio.

As autoridades explicam que centenas de milhares de routers e servidores poderão ter sido afectados em todo o mundo. Em causa estão cerca de 500 mil routers e servidores, que poderão ficar inoperacionais por causa do chamado VPNFilter.

O El País explica que este "malware" poderá apropriar-se do router doméstico e usar cada um dos aparelhos para realizar ataques mundiais coordenados. O mesmo jornal adianta que os "hackers" podiam, através do VPNFilter, anular a ligação à internet de zonas com alguma dimensão. O mesmo jornal explica o funcionamento: Um router afectado pelo VPNFilter fica em modo letárgico à espera de receber informação. Enquanto isso não acontece, vai registando a informação da utilização do router em causa, incluindo palavras-chave.

O FBI adianta que o "malware" tem capacidade de "desempenhar múltiplas funções, incluindo a recolha de informação, exploração do aparelho e bloquear o tráfego de internet".

As autoridades americanas dão a solução. E esta passa por se desligar os aparelhos. "O FBI recomenda que se reinicie qualquer pequeno servidor ou router doméstico para interromper temporariamente o ‘malware’ e potencialmente ajudar na identificação dos aparelhos infectados", explica.